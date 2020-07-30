Лукашевич обвинил прибалтийские страны в давлении на русскоязычные СМИ

Москва, 30 июля. Власти Литвы, Латвии и Эстонии нарушают нормы, касающиеся свободы слова. Прибалтийские государства пользуются разнообразными методами для давления на русскоязычные СМИ, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что власти указанных выше стран запрещают въезд журналистам некоторых русскоязычных СМИ, блокируют контент, закрывают счета в банках и лишают их аккредитации. Все это делается по безосновательным причинам.

Лукашевич обратил внимание членов ОБСЕ, что в нынешнем году прибалтийские страны снова позволили себе ряд серьезных нарушений.

Он напомнил, что с начала года в Эстонии представительство агентства Sputnik было вынуждено прекратить работу после писем с угрозами от полицейских, которые обещали уголовное преследование за работу с российским СМИ.

Затем латвийские и литовские власти запретили вещание семи телеканалов Russia Today. Летом парламент Латвии принял поправки к закону, ограничивающие вещание на русском языке. Кроме того, в этой стране запущен процесс ограничения вещания канала «Россия РТР».

Постпред также подчеркнул, что власти прибалтийских государств ведут политику по вытеснению русского языка из образовательной сферы. Однако остальные государства Запада не обращают внимание на дискриминационную политику Риги, Вильнюса и Таллина.

Стоит напомнить, что в России неоднократно подчеркивали необходимость серьезного ответа на откровенную антироссийскую политику прибалтийских стран.

Сенатор Сергей Цеков заявил, что Москве следует ввести экономические санкции в отношении указанных государств. По его мнению, именно ограничительные меры в этой сфере могут быть наиболее действенными.

Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил запретить литовскому бизнесу вести деятельность в РФ.