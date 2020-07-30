Донбасс сегодня: морпехи ВСУ расстреляли друг друга, Киев грубо нарушает перемирие

Донбасс, 30 июля. Украинские войска нарушают условия перемирия как в ДНР, так и в ЛНР. Подразделения морской пехоты выходят из-под контроля командования и планируют диверсионные операции. Из передовой армейской части Украины пропало спецоружие и управляемые ракеты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная информация

Единственный обстрел, зафиксированный в Донбассе в минувшие сутки, произведен из стрелкового оружия спецназовцами третьего полка спецназначения Вооруженных сил Украины по населенному пункту Яковлевка, информируют в оборонном ведомстве ДНР. Как сообщал ранее ФАН, с целью избежать фиксации наблюдателями ОБСЕ данного обстрела украинские военные использовали приборы для бесшумной стрельбы.

Стоит отметить, что, помимо главного пункта о запрете на открытие огня, в действующих соглашениях о мерах по контролю за режимом прекращения огня, вступивших в силу 27 июля, прописан запрет на размещение техники и вооружений в населенных пунктах и на их окраинах. Этот пункт с успехом игнорируется украинской стороной, констатируют и в Донецке, и в Луганске.

Более того, как уточняет представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, лично командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко приказал командирам армейских бригад скрытно перемещать военную технику и в последующем проводить маскировочные мероприятия. Данная тактика используется для сокрытия от ОБСЕ нарушений украинской стороной достигнутых мирных договоренностей.

Армия Киева грубо нарушает перемирие

Что же касается непосредственного размещения украинскими войсками техники и вооружений вопреки подписанным соглашениям, здесь армейские корпуса ДНР и ЛНР приводят данные разведки, которая фиксирует многочисленные нарушения перемирия. К примеру, пять боевых машин пехоты (БМП) разместили подразделения 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ на окраине Зайцево недалеко от Горловки.

На приусадебном участке населенного пункта Невельское Донецкой области «освободители» из 79-й десантно-штурмовой бригады установили 120-мм миномет, еще три БМП этой же бригады находятся в Новомихайловке и Уманском Донецкой области, а вблизи Александрополя десантники поставили танк. Еще несколько подразделений ВСУ разместили технику и вооружения как минимум в четырех населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, сообщает разведка ДНР и ЛНР.

Морпехи ВСУ перестреляли друг друга

Все больше украинских боевых подразделений в зоне конфликта пропитываются пропагандой войны и возобновления активных боевых действий. Митинги националистов и сторонников Петра Порошенко, исповедующих радикальные взгляды на решение конфликта, находят поддержку не только в нацбатальонах «Айдар» и «Донбасс», но и в армейских частях, сообщает Управление Народной милиции ДНР.

Речь идет о морских пехотинцах из 36-й бригады. В данном подразделении бойцы отказались соблюдать перемирие и спланировали диверсионную операцию против ДНР с целью отомстить за недавно погибших под Горловкой товарищей. Комбриг морпехов Гнатов попытался с помощью спецроты разоружить инициаторов вылазки, чтобы не нарушать перемирие. Но между брошенной на успокоение морпехов ротой огневой поддержки и военнослужащими бригады завязался конфликт с перестрелкой. Результатом стали гибель сержанта и ранения троих рядовых. В бригаде проводится разбирательство.

Подготовленные канадцами бойцы ВСУ призывают к неповиновению

Еще одни «удалые парни» из соседней, 35-й бригады морской пехоты призывают к неповиновению своих сослуживцев. Дело в том, что недавно в бригаду прибыло несколько групп морских пехотинцев, прошедших обучение в 198-м учебном центре военно-морских сил Украины. Занятия проводили канадские инструктора.

Вдохновленные обучением и мотивированные недавним провалом диверсионной группы 36-й бригады под Горловкой, прибывшие морпехи принялись активно агитировать сослуживцев к проведению операции возмездия за погибших товарищей. Пыл бойцов вовремя остудило командование, а также привлеченные силы Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка ВСУ.

Далее, как оказалось по результатам проверки вооружений и боеприпасов в данной части, на складах отсутствуют десять противотанковых управляемых ракет к противотанковому комплексу «Фагот», а также новейшие крупнокалиберные снайперские винтовки VPR-338LM, неделей ранее поставленные в бригаду. Расследованием данного факта занимается специальная группа СБУ. Не исключено, что особо ретивые бойцы уже передали данные вооружения своим «побратимам» для осуществления провокации.