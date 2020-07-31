Турция занимает первое место в «рейтинге измен» среди женщин из РФ

Москва, 30 июля. Россиянки чаще всего изменяют своим мужьям на курортах Турции, чем в других популярных у туристов странах. Такие данные были предоставлены авторами закрытого психологического тренинга «Познай себя».

Психологи провели анализ целого ряда популярных женских сообществ, форумов и Telegram-каналов. Благодаря такому исследованию было установлено, что российские женщины чаще испытывают оргазм во время интимной близости, находясь на морских курортах. Причем по большей части это происходит не с их постоянными партнерами.

Кроме того, специалисты психологического тренинга «Познай себя» предоставили своеобразный рейтинг популярных туристических направлений, где женщины из РФ чаще всего достигали пика интимного наслаждения. На первом месте оказалась Турция, которая опередила Таиланд, Бали, Крым и Сочи, расположившиеся на втором, третьем, четвертом и пятом местах соответственно.

За первой пятеркой туристических направлений в данном пикантном рейтинге следуют Гоа (6-е место), Карибские острова и Мальдивы (делят 7-е место), Греция (8-е место), Черногория (9-е место). На 10-й позиции расположились Испания, Франция и Италия, а замыкают этот список Куба и Латинская Америка (на 11-м месте) и курорты на побережье Азовского моря (12-е место).

Таким образом, по признаниям россиянок, чаще всего они изменяют своим супругам именно на турецких курортах. Тем не менее даже если такой отдых и доставляет женщинам из РФ больше мимолетного телесного наслаждения, то по возвращении на родину их могут ожидать множество проблем, начиная от различных заболеваний, передаваемых половым путем, заканчивая распадом семьи.

Напомним, с 1 августа этого года Россия возобновит авиасообщение с несколькими государствами, в том числе с Турцией. Также наши сограждане беспрепятственно смогут посетить Великобританию и Танзанию. Позднее ожидается открытие еще ряда туристических направлений.

Ранее Федеральное агентство новостей назвало 5 весомых причин, чтобы отказаться от отпуска в Турции в этом году. Среди прочих пунктов журналисты отмечают все еще сохраняющуюся угрозу заболевания новым коронавирусом (COVID-19). На фоне отказа Анкары от проверки иностранных гостей на предмет заражения этим вирусом существует реальная угроза еще большего всплеска смертельно опасного заболевания.