Жене рэпера Картрайта стало плохо во время рассказа о расчленении мужа

Санкт-Петербург, 30 июля. Жене погибшего рэпера Энди Картрайта стало плохо на допросе. Женщина почувствовала недомогание во время своего рассказа о том, как они вместе с мамой распиливали тело музыканта. Правоохранителям пришлось вызвать медиков, чтобы привести женщину в чувство. Об этом сообщает портал LifeShot.

Правоохранители пока не установили, виновата женщина в смерти супруга или нет. Поэтому полиция не может ее отпустить, но и для заключения под стражу оснований нет. Мама женщины в настоящее время находится вместе с внучкой у знакомых.

Напомним, что в одной из квартир в Петербурге был обнаружен труп мужчины, фрагменты тела которого были упакованы в пять пакетов. Позже выяснилось, что останки принадлежать популярному рэперу Энди Картрайту. Тело рэпера обнаружила его супруга. По ее словам, исполнитель скончался от передозировки. Женщина заявила, что расчленила его тело после смерти, чтобы скрыть причину гибели. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Друг Картрайта заявил, что музыкант не употреблял наркотики, но имел алкогольную зависимость и часто уходил в запой. Жену исполнителя он назвал вполне адекватной. По его словам, он никогда не замечал в ее поведении никаких странностей.