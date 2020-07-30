Садальский откровенно рассказал о своей зависимости

Москва, 30 июля. Российский артист Станислав Садальский опубликовал в своем Instagram новый снимок и поделился с подписчиками рассказом о зависимости. По словам знаменитости, он уже просто не знает, как можно побороть пристрастие.

На опубликованном снимке артист весьма неплохо выглядит — в белой рубашке и жилетке Садальский сидит за большим рабочим столом, а перед ним стоит внушительных размеров моноблок. По лицу актера не скажешь, что он страдает от неконтролируемой тяги к выпивке или пристрастия к сильнодействующим препаратам.

Это объясняется тем, что шоумен привык не к наркотикам, а к виртуальному миру. Но, как заметил сам Садальский, избавиться от нового увлечения он пока не в силах.

«В моем случае зависимость настолько сильна, что с каждым днем отдаляюсь от реальной жизни. И другой не хочу», — откровенно рассказал актер.

По словам знаменитости, на данный момент у него пропадает даже желание даже участвовать в театральных постановках. Он не знает, что делать, и спросил совета у подписчиков.

Мнение фанатов актера разделились. Многие пришли к выводу, что ничего страшного в зависимости от «виртуального мира» нет, и вскоре ситуация нормализуется сама собой. Однако некоторые заметили, что выходить из нездорового состояния все-таки надо, но признание зависимости — первый шаг к избавлению от нее.

Среди деятелей шоу-бизнеса разного рода пагубные увлечения вовсе не редкость. Публикуются целые списки отечественных звезд, страдающих от алкогольной зависимости. Как сообщалось ранее, один из них недавно возглавила телеведущая Лера Кудрявцева. Однако знаменитость не признала, что у нее есть проблемы с алкоголем, и предпочла отшутиться.