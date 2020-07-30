Москва, 30 июля. Российский политолог Владимир Корнилов назвал главную ошибку Киева, из-за которой удержать Одессу будет просто невозможно. По мнению специалиста, правящий русофобский режим просто не способен удерживать русские регионы в своем составе.

Как заметил эксперт, нахождение Новороссии под властью откровенно русофобского Киева будет неизбежно приводить к конфликту, даже если текущая гражданская война на территории Незалежной прекратится. Этому украинцев должна была научить история страны, но не смогла.

«ПолитНавигатор» со ссылкой на специалиста сообщает, что на данный момент на территории Незалежной продолжается спор, начатый большевиками в 1919 году. Тогда представители коммунистической партии пришли к выводу, что необходимо сформировать на территории Черниговской и Полтавской губерний новое государственное образование под названием УССР. К нему были искусственно прирезаны территории с русским населением: Донбасс, Одесса, а спустя десятилетия — еще и Крым.

Любые проводимые выборы до сих пор показывают, где проходила линия разделения между русскими и украинцами. Поэтому процесс возвращения Донбасса в состав Украины эксперту кажется бесполезным занятием — если территории интегрируются, то это приведет к очередному конфликту. То же самое касается и Одесской области — населенный русскими регион не сможет бесконечно терпеть проводимую Киевом политику.

Нельзя утверждать, что Украина сможет сохранить свои границы на протяжении длительного времени. Как сообщалось ранее, политолог Александр Мартыненко объяснил, почему местные выборы на Украине опаснее войны.