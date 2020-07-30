Российские туристы рассказали об ужасах отдыха в Турции

Москва, 30 июля. Посещение турецких курортов в ближайшее время может обернуться для российских туристов неприятностями и скандалами. Об этом рассказали сами отдыхающие и эксперты в туристической отрасли.

По словам одной из отдыхающих по имени Татьяна, они с мужем прилетели в Аланью еще 11 июля и только тогда узнали, что их везут в совершенно другой отель, поскольку забронированная гостиница якобы была закрыта. При этом с такой ситуацией столкнулись еще несколько десятков туристов из России.

«Уже после заселения выяснилось, что отель, куда нас привезли, ниже классом, чем забронированный изначально. Да и это было видно невооруженным взглядом. Шведский стол оказался очень скудным, анимации вообще не было, а номера убирали только раз в 3–4 дня», — поделилась Татьяна.

Что характерно, разницу в стоимости отелей отдыхающим возвращать не спешили, поэтому им пришлось обращаться в полицию.

Известны случаи, когда туристы ездили проверять свои якобы закрытые гостиницы и обнаруживали их работающими, только, как выяснялось, бронь была снята самим отелем с связи с овербукингом.

«В Турции открылись далеко не все отели, некоторые просто посчитали для себя невыгодным работать в условиях соблюдения всех санитарных норм. Остальным же пришлось снизить максимальное количество отдыхающих, которых они могут принять, на 20–30% из-за противовирусных мер», — пояснила агент одной из турфирм Елена Зуенко.

По ее словам, именно поэтому случается овербукинг, когда количество забронированных мест превышает реальные. При этом российские туроператоры прекрасно знают об этой ситуации, но предпочитают не упоминать о ней клиентам.