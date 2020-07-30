Поклонники британского ведущего очарованы его сыном, похожим на Тома Круза

Лондон, 30 июля. Телеведущий из Британии Пирс Морган поделился с подписчиками в Instagram фотографией своего сына Берти, с которым играл в шахматы. По мнению пользователей, парень похож на американского актера Тома Круза.

«Он заглотил наживку. Мат», — прокомментировал телеведущий опубликованное фото.

Пользователи оценили внешность парня, о чем свидетельствуют более 18 тысяч «лайков» и большое количество «сердечек» в комментариях.

Кто-то нашел сходство сына ведущего с молодым танцором Кертисом Притчардом, отметив, что так кажется на первый взгляд.

Несколько человек решили, что парень напоминает им актера Тома Круза в молодости. Однако одному из подписчиков показалось, что Берти напоминает ему гея.

Отметим, что одна подписчица даже не обратила внимание на молодую «копию» Круза. Она высказалась за то, чтобы телеведущий занялся политикой.

«Пирс Морган, вы собираетесь идти в премьеры? Вы были бы самым лучшим», — написала фолловер.

Все-таки основная масса подписчиков нашла парня привлекательным и потрясающим. Кто-то даже посчитал его эталоном красоты. Несколько подписчиц поинтересовались, свободен ли он для отношений.