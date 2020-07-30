Кому в августе в России повысят пенсии, кто получит новые 10 тысяч на детей

Трем категориям российских пенсионеров в августе 2020 года повысят социальные пособия; также продлевается до сентября прием заявлений на выплату десяти тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет для тех, кто не успел получить деньги в июле. Высока вероятность и третьей десятитысячной выплаты на каждого российского ребенка. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Кому в России в августе 2020 года повысят пенсии

Три категории российских пенсионеров получат прибавку к пенсиям в августе 2020 года.

Во-первых, произойдет корректировка пенсий работающим пенсионерам, которая, однако, не заменит замороженной для этой категории граждан индексации. За счет выплаты работающими пенсионерами страховых взносов им будет увеличена пенсия на сумму, не превышающую стоимости трех пенсионных баллов (в 2020 году один пенсионный балл равен 93 рублям). То есть, максимальная ежемесячная прибавка составит 279 рублей. Увеличение выплат коснется почти 15 миллионов российских пенсионеров.

Вторая категория россиян, которым увеличат пенсии, — участники программы накопительных пенсий, сформированных за счет инвестирования пенсионных накоплений граждан. Такие пенсии будут проиндексированы на 9,13%. Повышение коснется примерно 80 тысяч получателей накопительных пенсий.

Третья группа получателей социальных выплат, которые получит прибавку к пенсии, — это участники программы софинансирования пенсионных накоплений. Им выплаты будут проиндексированы на 7,99%. Перерасчет коснется 32 тысяч человек.

Отметим, повышение пенсий всем вышеперечисленным категориям россиян будет проведено в беззаявительном порядке, заявление подавать не потребуется.

Пока все предложения вернуть замороженную четыре года назад индексацию пенсий работающим пенсионерам остаются всего лишь предложениями. Несправедливым считает отказ от индексации пенсий для этой категории граждан руководитель фракции Партии Роста в петербургском ЗакСе Оксана Дмитриева. Однако пока в бюджете средств на такую индексацию не предусмотрено.

Кто в России получит в августе новые 10 тысяч на детей

Госдума рассматривает вопрос о продлении в августе выплат денег на детей. Если предложение будет принято, это станет серьезным подспорьем для российских семей с детьми на фоне спада экономики из-за пандемии COVID-19. Об инициативе в третий раз выплатить по десять тысяч рублей на каждого российского ребенка до 16 лет, чтобы помочь снарядить детей в школу, сообщил первый зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

Если предложение будет одобрено и утверждено президентом, выплата будет проведена автоматически на всех детей до 16 лет, родители которых получали предыдущие десять тысяч рублей в июне и июле. Тем, кто по каким-то причинам эти деньги не получал, нужно будет подать соответствующее заявление через портал Госуслуг, либо через отделение МФЦ или ПФР.

Отметим, тем, кто по каким-то причинам еще не получил июльскую выплату на детей до 16 лет, но имеет на нее право, нужно подать соответствующее заявление не позднее 30 октября 2020 года.

Ранее появилась петиция продлить на август выплаты по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, обращение собрало более ста тысяч подписей и было поддержано бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Также парламентарии и граждане просят распространить федеральные выплаты на подростков от 16 до 18 лет (пока такая помощь есть только в некоторых регионах).