Бузова в коротком платье и туфлях от Valentino забралась на «железного друга»

Москва, 30 июля. Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников новой фотографией в коротком платье и брендовых туфлях на «железном друге». Новый снимок звезда опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Бузова решила забраться на трактор и сделать новое фото для фанатов. Для этого артистка выбрала, правда, не рабочий комбинезон, а эффектное короткое платье синего цвета и лаковые туфли от Valentino, их стоимость составляет порядка 50 тысяч рублей.

«Я и мой железный друг», — написала Ольга Бузова.

Поклонники пришли в восторг, увидев новую публикацию, и осыпали кумира многочисленными комплиментами.

«Думаю, белые шпильки еще не ступали на этого друга. Тракторист заценил?» — иронично спросил один из фанатов. «Ольга Игоревна, вы в Беларусь улетели?» — поинтересовался другой.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова напугала поклонников своей худобой. Фотографии звезды в бикини заставили содрогнуться пользователей социальных сетей. Артистка должна была выступать в курортном городе Яровое на Алтае, однако мероприятие было отменено. В итоге знаменитость пошла купаться на местное озеро, где сделала несколько кадров.