Сын Галкина и Пугачевой поставил отца в тупик после просмотра «Ну, погоди!»

Москва, 30 июля. Российский юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram видеозапись со своим сыном Гарри. После просмотра мультфильма «Ну, погоди!» шестилетний мальчик задал шоумену вопрос, на который у взрослого артиста не нашлось ответа.

На данный момент Галкин вместе с певицей Аллой Пугачевой воспитывают двух детей, шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Детям часто показывают старые советские мультфильмы, и в этот раз на очереди была очередная серия «Ну, погоди!».

После просмотра Гарри задал отцу достаточно серьезный вопрос, которым буквально поставил шоумена в тупик. Ребенок поинтересовался, почему волк постоянно во всем винит зайца.

«Почему? Он же ничего не делает», — заметил наследник звездной пары.

Многие подписчики шоумена высоко оценили вопрос шестилетнего мальчика. По словам фанатов, Гарри очень смышленый и умный ребенок, и к тому же отличается прекрасным воспитанием.

«Браво, Максим, вы с Аллой прекрасно воспитываете детей. Будущая гордость России», — написали в комментариях к записи.

В последнее время в ряде СМИ появилась информация о возможном расставании Примадонны и ее молодого супруга. Однако глядя на то, как Галкин проводит время с детьми, сложно не усомниться в слухах о размолвке пары. Как сообщалось ранее, сообщения о разводе Пугачевой прокомментировал один из знакомых певицы.