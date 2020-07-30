В России начали выдавать водительские удостоверения международного образца

Москва, 30 июля. ГИБДД начала выдавать россиянам водительские удостоверения международного образца. Водители, обратившиеся в инспекцию в июле для замены документа, уже получили права нового образца.

Теперь на правах появились надписи на трех языках: «Водительское удостоверение», Permis de conduire и Driving licence. Документ будет действителен в странах, признающих Конвенцию о дорожном движении.

Ранее в МВД сообщили, что выдача удостоверений международного образца начнется 20 августа, для этого был впущен ведомственные приказ. Документ, в частности, предусматривает приведение формы водительских удостоверений в соответствие с российским законодательством и нормами международного права.