В России предложили вернуть рестораны для курильщиков

Санкт-Петербург, 30 июля. Президент Российского сигарного союза, исполнительный директор общероссийского Движения за права курильщиков Андрей Лоскутов в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» предложил внести правку в федеральный закон о запрете курения в общественных местах, дающую право курильщикам открывать свои общественные места с разрешением на курение.

«Этот закон должен стать законом общественного согласия. Не давления одних на других, не решения проблем одних за счет других, а законом, по которому мы бы договорились и счастливо бы стали его выполнять», — заявил он.

По мнению эксперта, необходимо всего лишь отделить курильщиков от некурящих в пространстве, сохранив достоинство и тех и других.

«525 лет курение никому не мешало, и вот стало мешать. Давайте сделаем рестораны для тех, кто курит, и тех, кто не курит. Мы уже выступали с такой инициативой. Известно, что чек в «курящих» ресторанах на 25% выше, чем в «некурящих». Так мы готовы пойти даже на то, чтобы специально в «некурящих» ресторанах снизить стоимость аренды и прочих издержек на те самые 25%», — пояснил Лоскутов.

Таким же образом можно было бы сделать и отдельные вагоны для курильщиков и организовать другие общественные пространства.