Названы самые долговечные виды коробки передач

Москва, 30 июля. Коробка переключения передач (КПП) в автомобиле является одним из основных агрегатов, на который стоит обратить внимание при покупке машины. Пилот и капитан гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин рассказал о пяти типах коробки.

Гонщик отметил, что есть механическая КПП и четыре вида автоматических, и прокомментировал каждый из них.

Первым в списке «автоматов» идет вариатор. По мнению Субботина, механизм довольно простой, сравним с мопедом.

«В целом, ее устройство можно представить как два клина и ремень между ними», — пояснил эксперт.

У этого вида КПП слабая приспособленность к ударам, например, к заездам на бордюры. Он отметил, что на вариаторе можно проехать не более 100 тысяч км.

Следующий вид коробки передач — роботизированный.

«Роботизированная коробка — это совсем примитив. Ее ресурса хватает не более, чем на 50 тысяч километров. Такие коробки очень любят французы. Они их одно время даже пытались выводить на наш рынок. Но я не советую покупать такие машины, потому что они максимально ненадежны», — дал совет Субботин.

Третьим типом он назвал коробку DSG, что означает прямое переключение передач. По словам эксперта, ресурс такого агрегата заканчивается после 100 тысяч километров пробега. Он отметил, что качество материалов данного вида КПП оставляет желать лучшего. Эксперт также не рекомендует покупать авто с DSG.

Гонщик считает, что самые надежные КПП — это «механика» и гидротрансформаторная автоматическая. Однако именно механическая КПП стоит первым номером в его рейтинге надежности. Он добавил, что ремонтировать ее надо реже, да и это менее затратно, пишет «НьюИнформ».