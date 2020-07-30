Азаров объяснил, почему Зеленский сменил Кравчука на Кучму в контактной группе по Донбассу

Москва, 30 июля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему президент Владимир Зеленский сменил Леонида Кравчука на Леонида Кучму в контактной группе по Донбассу

Он считает, что смена одного экс-президента страны на другого в контактной группе по Донбассу означает отсутствие у Владимира Зеленского вариантов разрешения ситуации.

Первый президент Украины Леонид Кравчук придет на смену Леониду Кучме и возглавит национальную делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Сложившуюся ситуацию прокомментировал бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров.

В беседе с Nation News Азаров заявил, что назначение носит формальный характер и не приведет к каким бы то ни было переменам.

«Это означает, что никаких новых идей у Зеленского абсолютно нет. Это продолжение старой политики и затягивание процесса. Уход от конкретных решений», — указал он.

Собеседник издания добавил, что Кравчук является уважаемым человеком, однако он никогда не предлагал новые варианты урегулирования ситуации в Донбассе. По словам бывшего премьер-министра Украины, Владимир Зеленский не знает, что предпринять.

«Какой может быть импульс, если после трех лет Кучмы ставят Кравчука? Вы слышали от него что-либо новое по поводу урегулирования ситуации на Донбассе? Наверное, нет. Я тоже ничего не слышал. Это решение свидетельствует о тупике, в котором находится Зеленский», — указал Азаров.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, напоминает «Ридус». Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал проведение так называемой «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются властью Украины.