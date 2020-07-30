МИД РФ раскритиковал попытку «замять» фейковый доклад ОЗХО по Сирии

Москва, 30 июля. Россия неоднократно призывала разобраться с манипуляциями при подготовке доклада ОЗХО по ситуации в Сирии, однако эту проблему стараются «замять». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание на статью американского издания The Nation, в которой восстановлены манипуляции ОЗХО с докладом по ситуации в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Все перечисленные факты широко известны, но впервые появились на страницах авторитетного западного издания.

В МИД РФ напомнили, что государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия направили обращение к генсеку ООН с просьбой разобраться с публикацией фейкового доклада ОЗХО и принять меры. Однако никакой внятной реакции так и не последовало.

«Складывается впечатление, что проблему попросту пытаются «замять», лишь бы не дать хода всей этой нелицеприятной истории, свидетельствующей о том, что доклады спецмиссии ОЗХО сознательно искажаются, чтобы в том числе оправдать действия США, Великобритании и Франции, нанесших ракетные удары по территории независимого государства в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права», — заявили в МИД РФ.

Россия надеется, что ООН удастся разобраться в скандальной истории с искажениями в докладе ОЗХО и вернуть работу организации в профессиональное, деполитизированное и техническое русло.

Напомним, сообщения о «применении химического оружия» в сирийской Думе были растиражированы западными СМИ в апреле 2018 года. Распространению фейковых данных эффективно способствовала организация «Белые каски», которая известна своими провокациями, направленными на обострение обстановки в Сирии. В результате подразделения Сирийской арабской армии (САА) бездоказательно обвинили в «применении химоружия».

Впоследствии сайт WikiLeaks представил данные о подтасовке ОЗХО фактов по ситуации в Сирии, отметив, что специалисты организации искусственно подгоняли свой доклад под «правильные» выводы. О непрозрачной работе миссии рассказал, в частности, соавтор доклада, один из сотрудников ОЗХО.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения запрещенных отравляющих веществ, однако это не помешало США, Франции и Великобритании без получения санкций ООН нанести массированный ракетный удар по территории Сирии.