Биолог назвал уникальные свойства персиков

Москва, 30 июля. Персики обладают целым рядом полезных свойств, поэтому рекомендуются при разных заболеваниях. Об этом рассказал профессор Пятигорской государственной фармацевтической академии Валерий Мелик-Гусейнов.

По его словам, персики повышают работоспособность пищеварительных желез, улучшают переваривание жирной пищи. Кроме того, плоды обладают противорвотным свойством.

«Сок растения рекомендуют при почечнокаменной болезни. Водные извлечения из листьев и цветков растения применяются для лечения сахарного диабета, а также в качестве антигельминтного средства», — пояснил Мелик-Гусейнов.

Растение может быть полезным при фурункулах, абсцессах, ожогах, нейродерматитах и прочих повреждениях кожи. Для этого из листьев персика готовят кашицу и прикладывают ее к поверхности раны.

«Плоды персика рекомендуют при гастритах с пониженной кислотностью и энтероколитах, печеночным и истощенным больным в качестве питательного и общеукрепляющего средства», — добавил биолог.

Кроме того, персики рекомендуются к употреблению страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний и при расстройствах дыхательных органов.

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