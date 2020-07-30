Эксперт призвал правительство легализовать торговлю алкоголем в Интернете

Санкт-Петербург, 30 июля. Правительству необходимо официально разрешить торговлю алкоголем в Интернете, чтобы остановить поток контрафакта, который наносит серьезный вред здоровью людей. Об этом в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» заявил генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

«У нас есть псевдооборот нелегального оборота в Интернете, 99% всего, что продается в режиме онлайн, — это контрафакт, по сути дела, это яд. Эту продукцию никто не контролирует, и я всячески всем рекомендую не приобретать алкоголь через интернет-магазины, которых сейчас насчитывается около 3 тысяч», — сказал он.

Эксперт удивляется, почему государство до сих пор не может навести порядок в онлайн-торговле алкоголем.

«Государство навело порядок в сфере легального оборота алкоголя. Почему нельзя навести порядок в онлайн-торговле, для меня секрет. На этих сайтах указываются телефоны и чуть ли не адреса, доставка осуществляется в течение часа — я не понимаю, почему правоохранительные органы не реагируют. А здесь нарушается ряд законов: и незаконный оборот спиртосодержащей продукции, и продажа мимо кассовых аппаратов и т. д. Здесь букет нарушений!» — возмутился Черниговский.

По мнению профессионала алкогольного рынка, правительство должно разрешить онлайн-продажу легального алкоголя.

«Этот вопрос обсуждается давно, но Минздрав против. Я считаю, что продажу легального алкоголя необходимо разрешить и начать необходимо с вин. Потому что нелегальные производители активно пользуются этим каналом, а легальные не пользуются», — добавил он.

Это даст толчок развитию онлайн-торговли, что особенно актуально в период пандемии коронавируса, уверен эксперт.