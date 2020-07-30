Трамп объяснил желание «наказать» Германию

Вашингтон, 30 июля. Президент США объяснил через Twitter, почему захотел «наказать» ФРГ решением о выводе части американских войск из Германии.

Лидер Штатов прямо сказал, что Вашингтон недоволен тем, что Германия закупает у России энергоносители на миллиарды долларов ежегодно. Трамп не понимает, почему в таком случае американские войска должны защищать ФРГ. К тому же, по словам американского лидера, Берлин не заплатил пошлину в пользу НАТО.

Напомним, что ранее президент, по данным СМИ, говорил о намерении снизить число американских военных в Германии с 35 до 25 тысяч. Свое решение он тогда обосновывал неуплатой Берлином денег в пользу Североатлантического альянса и долгами в миллиарды долларов.

Трамп допустил, что часть выведенных солдат отправится в Польшу. Лидер этой страны, Анджей Дуда, ранее выразил обеспокоенность в связи с намерением Вашингтона убрать из Европы своих военных, пишет Infox.ru. Польский президент в ходе переговоров с Трампом просил не выводить войска, выразив готовность своей страны принять военнослужащих США.

Отметим, что помимо защитной функции, американские солдаты, по мнению польского президента, могут обеспечить Польше приток инвестиций. Дуда напомнил, что американские бизнесмены вкладывают деньги там, где дислоцированы солдаты США.