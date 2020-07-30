Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Стамбул

Минск, 30 июля. Граждане РФ, задержанные в Белоруссии, планировали вылететь из Минска в Стамбул. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Он также пояснил, что россияне опоздали на рейс, поэтому задержались в Белоруссии.

«Граждане РФ намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства так же самолетом, минуя территорию Беларуси», — рассказал Мезенцев.

По его словам, все задержанные имели трудовой контракт с предприятием, зарегистрированным в Белоруссии.