Российская сборная в полном составе взяла медали на международной олимпиаде по химии

Москва, 30 июля. Российские школьники взяли одну золотую и три серебряные медали 52-й Международной химической олимпиады, передает корреспондент Федерального агентства новостей. В этом году в связи с пандемией коронавируса соревнование прошло в дистанционном формате, итоги подвели 30 июля.

Золотым медалистом из России стал Илья Чайка из Сатки Челябинской области, «серебро» по химии взяли Евгений Епифанов и Василиса Кислицына из Москвы и Виктор Носов из Санкт-Петербурга. Российской сборной руководил профессор химического факультета МГУ Еремин, а также старший научный сотрудник МГУ Белов и профессор химического факультета Гладилин.

Всех победителей, призеров и руководителей команд наградят денежными премиями в размере от 400 тысяч до миллиона рублей. Школьники-победители теперь имеют право поступить в любой российский профильный вуз без экзаменов.

Напомним, 26 июля три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали российские школьники взяли на Европейской олимпиаде по физике. Эти соревнования также проходили в дистанционном формате, в нем приняли участие ученики из 50 стран мира.