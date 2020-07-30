Адвокат Ефремова заявил, что артист не страдает алкоголизмом

Москва, 30 июля. Адвокат артиста театра и кино Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что тот не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает.

«Он не страдает алкоголизмом. Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю», — сказал защитник.

По словам Пашаева, «рано говорить о наркотическом опьянении артиста в момент ДТП».

Напомним, в отношении актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельную аварию в Москве на Смоленской площади, возбудили уголовное дело. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Водитель транспортного средства скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду было назначено первое заседание по делу о смертельном ДТП с Ефремовым. Однако защитник артиста не явился в суд. Адвокат Тимур Маршани в беседе с телеканалом «360» заявил, что отсутствие Пашаева связано с его внутренней стратегией, но истинные причины могут быть разные.

Отметим, многие эксперты и политики поддерживают мнение, что Михаил Ефремов должен понести заслуженное наказание и отбывать срок в тюрьме за смертельное ДТП. Известный политолог, журналист и публицист Анатолий Вассерман считает, что вина Михаила Ефремова куда серьезнее, чем только совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом.