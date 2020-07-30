Лидер «Трезвой России»: Ефремов, выбрав адвоката-решалу, выстрелил себе в ногу

Санкт-Петербург, 30 июля. Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественного совета Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Султан Хамзаев в эфире медиацентра «Патриот» выразил возмущение поведением актера Михаила Ефремова, который не признал свою вину в ДТП, повлекшем смерть водителя другого автомобиля.

«Я считаю, что Ефремов, выбрав адвоката-решалу, сделал себе выстрел в ногу. Если до этого мы понимали, что ситуация уродливая, а она уродлива страшно, потому что человек в состоянии алкогольного и наркотического опьянения убил ни в чем не повинного гражданина. Сейчас мы понимаем, что плюс к этому ко всему это еще и моральное уродство. Потому что выходит какой-то решала и нам говорят: «Вы ничего не понимаете, я сейчас затяну и оттяну все!» Я считаю, что Ефремов и те, кто старается ему помочь, сильно прогадали. Этот адвокат как якорь — тащит его на дно. Итог будет один: ненависть в обществе и определение, что эти мажоры в конце концов зажрались», — заявил он.

По мнению лидера «Трезвой России», наказание за подобное преступление должно быть жестким и неотвратимым.

«Я считаю, что по закону он должен нести полную ответственность, в данном случае до 15 лет лишения свободы», — видит итог разбирательства Хамзаев.

Чтобы ситуация с агрессивными алкоголиками за рулем исправлялась, в России должен быть четкий механизм дисквалификации из процесса вождения.