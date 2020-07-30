Финансовый эксперт вступился за россиян, которых Собчак назвала идиотами

Финансовый аналитик Сергей Макаров заявил, что хранение денег в рублях — нормальный инструмент, которым нужно пользоваться, несмотря на то, что в последнее время весьма заметно вырос курс как доллара, так и евро.

Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности дал Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью по теме хранения россиянами денег. Идея пообщаться с ним возникла после того, как Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале сообщение следующего содержания: «Скажите,а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?»

«Не хочу комментировать слова людей, которые просто что-то эмоционально заявляют, — сразу же признался Макаров. — Но посмотрите на количество вкладов, которые открыты в рублях, и на общее количество вкладчиков. Действительно, курс доллара и евро меняется, причем порой достаточно резко, — как в большую сторону, так и в меньшую».

Да, в последнее время он растет, отметил собеседник ФАН, однако до этого в определенный период падал. Объективно же — курс менялся, меняется и будет меняться.

«Второй факт — ставка Центрального банка снижается (сейчас она составляет 4,25%. — Прим. ФАН), — отметил аналитик. — Тоже ясно почему — чтобы хоть как-то стимулировать экономику. Соответственно, мы видим, что из-за этого у нас снижаются и ставки по рублевым депозитам. При этом по валютным депозитам ставки снизились до минимума уже давно».

В связи с этим фактом финансовые эксперты наблюдают следующее: если кто-либо закрывает свой рублевый вклад, то потом он несет деньги не в банк, чтобы открыть вклад в долларах или евро, а на биржу, пояснил Макаров.

«Мы видим факт того, что большое количество денег превращаются затем как раз не в доллары и евро, а идет в какие-то инвестиционные инструменты, — свидетельствует он. — Количество инвестиционных счетов, открытых на московской бирже, в том числе, индивидуальных, неуклонно увеличивается».

По мнению собеседника ФАН, можно сделать вывод, что ставки по депозитам в рублях становятся все менее привлекательными, поэтому отток денег, скорее всего, будет. И он уже наблюдается.

«Если говорить как финансовые профессионалы и убрать, так сказать, некоторые эмоциональные высказывания и навешивания ярлыков, то картина такова, — признался замглавы НЦФГ. — Очевидно, что называть людей идиотами из-за того, что они держат свои сбережения в России в рублях, наверное, не совсем корректно».

Если говорить о так называемой финансовой грамотности населения, то ее первое и главное правило гласит — у людей должно быть наличие некого резервного фонда, подчеркнул Макаров.

«Необходима финансовая подушка безопасности, хотя бы на какое-то время, — заявил собеседник ФАН. — И ясно, что какая-то часть этих денег однозначно должна лежать в рублях. Хранение денег в рублях — вполне себе нормальный инструмент, которым можно пользоваться».

Ранее Ксения Собчак назвала идиотами тех россиян, которые хранят сбережения в национальной валюте.

До этого финансист Александр Разуваев рассказал, когда рубль сможет вырасти по отношению к доллару и евро.