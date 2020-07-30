Как сделать тонкие волосы объемными: 11 простых лайфхаков

Проблема отсутствия объема знакома многим женщинам. Расскажем, как поднять волосы у корней.

Тусклые, лишенные объема волосы портят настроение и лишают уверенности в себе. Таким образом шевелюра может реагировать на неблагоприятные условия окружающей среды, стрессы, неправильное питание или сбои в работе организма. Кроме того, нельзя исключать наследственный фактор. Если со здоровьем все в порядке, изменить ситуацию к лучшему вполне в наших силах. Регулярный уход, употребление в пищу полезных продуктов, соблюдение питьевого режима, отказ от вредных привычек, свежий воздух и физическая активность обязательно принесут свои плоды и самым положительном образом отразятся на внешнем виде.

Все перечисленное будет работать на долгосрочную перспективу, но что делать, если поразить всех пышной шевелюрой хочется здесь и сейчас? Придать визуальную пышность прическе помогут несколько простых лайфхаков.

Совет №1

Мойте голову правильно. Выбирайте бессульфатные шампуни. Они хуже пенятся, но не закупоривают поры и не сушат кончики. Вспенивайте средство в ладони и наносите только на кожу. С бальзамом история противоположная — избегайте его попадания на корни, чтобы не утяжелять их.

Совет №2

Сушитесь, опустив голову вниз. Поток горячего воздуха приподнимет волосы у корней. Если решили не использовать электроприборы, придерживайтесь той же тактики, но взбивайте пряди руками. Бонусом получите эффект «только с пляжа».

Совет №3

Избегайте прямого пробора. Укладывайте шевелюру на бок.

Совет №4

Попробуйте сделать начес зубной щеткой. Метод помогает всем.

Совет №5

Решитесь на короткую стрижку. Длинные волосы смотрятся хорошо только в том случае, если они здоровые и сильные. Свисающая до пояса солома не отличается особой красотой. Кроме того, за такой прической гораздо сложнее ухаживать.

Совет №6

Найдите «своего» парикмахера, который стрижет, ориентируясь не только на модные тенденции, но и на индивидуальные особенности клиентки. Если хотите выглядеть ухоженно, посещайте нового друга каждый месяц, чтобы подровнять секущиеся кончики.

Совет №7

Если все-таки хотите сохранить длину, попросите стилиста сделать градуированную стрижку. Многослойность добавит объема. Того же эффекта помогает добиться сложное окрашивание. Ваш выбор — шатуш, балаяж или омбре.

Совет №8

Не перебарщивайте со стайлингом. Средства для укладки утяжеляют пряди.

Совет №9

Пользуйтесь составами с правильной структурой. Ваш вариант — тающие муссы, пенки и спреи.

Совет №10

Отдавайте предпочтение задорным кудряшкам и локонам — они позволят добиться нужного визуального эффекта.

Совет №11

Рекомендуем попробовать самомассаж. Говорят, он дает потрясающие результаты.

За 15 минут до мытья головы побалуйте себя любимую сеансом массажа. Сперва разотрите ладони, чтобы разогреть их. Начинайте растирать кожу, двигаясь ото лба к основанию шеи, а затем — от височной части к центру. Повторите подходы несколько раз. Такая нехитрая процедура отлично стимулирует кровообращение и активирует рост волос.

Даже самые тонкие и лишенные объема волосы можно вернуть к жизни с помощью регулярного ухода, а визуального эффекта помогут добиться маленькие женские хитрости.