Путин одобрил выделение помощи Иркутской области в 10 млрд рублей

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин одобрил просьбу врио главы Иркутской области Игоря Кобзева выделить региону 10 млрд рублей на решение острых проблем.

Глава государства провел встречу с Кобзевым в онлайн-формате после видеоконференции по решению экологических проблем в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

«Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов. Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними уже проработайте», — сказал президент РФ.

Путин отметил, что Иркутская область развивается как крупный промышленный центр удовлетворительными темпами, однако остается ряд острых проблем. Глава государства поручил Кобзеву представить программу строительства газохимического комплекса в регионе, сообщает «Парламентская газета».

В рамках совещания Путин поручил изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском. Президент призвал быстрее начать работы на тех объектах с химическими отходами, которые должны быть обезврежены в первую очередь. Он допустил привлечение к процессу войск химзащиты. Путин напомнил, что проблемы экологического характера десятки лет копились в городе, вопросы с хранилищами и отходами предпочитали не решать, а замалчивать, сообщает «ФедералПресс».