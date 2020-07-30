Адвокат рассказал о поведении Ефремова в суде

Москва, 30 июля. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский рассказал, как в суде себя вел актер Михаил Ефремов, с чьим участием произошло смертельное ДТП.

По словам защитника, артист выглядел сонным.

«Он такой сонный сегодня. Вчера он был бодрячком, а сегодня как-то немножко сидел и похрюкивал», — поделился Добровинский, отвечая на вопросы журналистов.

Сегодня, 30 июля, Пресненский суд Москвы продлил для Ефремова срок домашнего ареста до 22 января, сообщает Ura.ru.

Смертельное ДТП с участием актера произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Артист управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном. От полученных ранений водитель грузовика скончался, передает радио Sputnik.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Множество экспертов настаивают на назначении артисту реального наказания.