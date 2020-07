Астронавты показали новое фото «космической бабочки»

Москва, 30 июля. Новое изображение газовой туманности NGC 2899, похожее на порхающую в ночном небе разноцветную бабочку, показали астронавты. Его удалось получить благодаря очень большому телескопу (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESО) в Чили.

Как сообщается на официальном сайте ESО, планетарную туманность ранее сфотографировать в мельчайших деталях не удавалось. На изображении можно разглядеть даже просвечивающие сквозь фоновое звездное поле ее внешние края. Астронавты использовали приемник FORS, который установлен на UT1. Название этого инструмента расшифровывается как «фокальный редуктор и спектрограф низкой дисперсии» (Focal Reducer and low dispersion Spectrograph). Он имеет очень высокое разрешение.

Resembling a butterfly with its symmetrical structure, beautiful colours, and intricate patterns, this striking bubble of gas, NGC 2899, appears to float and flutter across the sky in this new picture from our VLT.



