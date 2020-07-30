Как отрастить волосы

Для того, чтобы стать обладательницей роскошной шевелюры, одного только желания будет маловато. Отрастить длинные волосы поможет правильный уход.

Женщинам свойственно экспериментировать со своей внешностью. Случайно увиденная на просторах Интернета модная короткая стрижка — и вы уже в кресле парикмахера. Даже если новый образ окажется удачным, через некоторое время может появиться стойкое желание вернуть все обратно и снова превратиться в Рапунцель. Отрастить волосы быстро бывает очень нелегко, особенно если хочется быстро достичь результата. И тем не менее нет ничего невозможного. Расскажем, как отращивать волосы правильно, чтобы уже через пару месяцев любоваться роскошными локонами.

Здоровье — превыше всего

Наша красота прежде всего зависит от общего состояния организма. Волосы, ногти и кожа лица первыми реагируют на любые сбои. Если пряди потеряли свой блеск, стали тусклыми и ломкими или, хуже того, вылезают клочьями, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Когда убедитесь, что серьезных отклонений нет, самое время пересмотреть свой режим дня и питание. Чтобы вернуть былое великолепие, потребуется соблюдать некоторые простые правила:

Спите не менее 7 часов в сутки. Гуляйте на свежем воздухе и регулярно проветривайте помещение даже зимой. Пейте больше воды — обезвоживание делает волосы сухими и ломкими. Откажитесь от вредных привычек. Алкоголь и никотин затрудняют доступ кислорода к клеткам. Питайтесь правильно. Избегайте фастфуда и неправильных перекусов. Включайте в рацион продукты с большим содержанием белка и омега-3 жирных кислот. Чемпионами по их содержанию признаны жирные сорта морской рыбы. Налегайте на овощи и зелень — грубая клетчатка в их составе выводит из кишечника отравляющие организм шлаки и токсины. Не злоупотребляйте синтетическими витаминами. В этом плане Интернет — плохой советчик. Комплексы, которые одну превратили в диснеевскую принцессу, из другой сделают Бабу-ягу. Определить, есть ли у вас авитаминоз, может только специалист после ряда анализов.

Ухаживаем правильно

Как растения с благодарностью откликаются на нашу заботу пышными листьями и буйным цветением, так и волосы обязательно ответят взаимностью, если за ними правильно ухаживать. Стилисты и трихологи дают следующие советы, которые помогут очень быстро отрастить волосы:

Любой уход начинается с чистоты, но мыть голову нужно правильно: не приучайте волосы к частому мытью — 2-3 раз в неделю будет вполне достаточно. Следует отказаться от шампуней, содержащих сульфаты. Эти вещества обеспечивают легкое нанесение благодаря образованию обильной пены, но при этом закупоривают поры, препятствуя нормальному выделению кожного сала. Моющее средство наносите только на корни, чтобы не пересушивать кончики. Ополаскивайте локоны прохладной водой, а еще лучше — отваром трав. Не забывайте про бальзам-ополаскиватель — он запаивает чешуйки, питает, увлажняет и разглаживает. Балуйте волосы питательными масками и маслами. Подойдут как магазинно-аптечные, так и домашние варианты. Обратите особое внимание на кокосовое масло. Оно имеет доказанную эффективность, поскольку проникает вглубь волоса, восстанавливая его структуру. С осторожностью относитесь к активаторам роста. Разрекламированные шампуни бесполезны по причине того, что содержащиеся в них вещества просто не успевают подействовать на фолликул. Маски и прочие средства с согревающим эффектом могут вовсе навредить и привести к выпадению волос. Минимизируйте термическое воздействие. Проще говоря, как можно чаще сушите голову без фена и плоек.

Домашние маски для роста волос

Эти простые и доступные рецепты помогут отбросить мысли о наращивании.

№1 Горчичный порошок

Смешайте до однородной консистенции 2 ст. л. горчичного порошка, желток 1 яйца, 1 ч. л. сахара, 2 ч. л. оливкового масла и 2 ст. л. горячей воды. На корни волос нанесите полученный состав, а на кончики — кокосовое масло. Через полчаса-час смойте шампунем.

№2 Черный хлеб

Четверть буханки без корок залейте литром теплой кипяченой воды и дайте настояться в течение часа, после чего процедите через марлю или сито. Если у вас сухие волосы, добавьте пару капель оливкового масла, если жирные — лимонного сока. Смесь вотрите в кожу головы и оставьте на 30 минут. Вымойте голову как обычно.

№3 Репейное масло

Смешайте в равных пропорциях жидкое мыло, растопленный на водяной бане мед, репейное масло и луковый сок. Массирующими движениями нанесите средство на корни. Через два часа смойте. Нейтрализовать луковый дух поможет ополаскивание с лимонным соком.

Чтобы отрастить длинные волосы за короткий срок, совсем не обязательно тратиться на наращивание или дорогостоящие салонные процедуры. Регулярный уход и простые домашние средства отлично справятся с задачей.