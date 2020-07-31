День десантника 2020: история и традиции, почему юбилей ВДВ пройдет без купания в фонтанах

День Воздушно-десантных войск (День ВДВ, День десантника) отмечается 2 августа в России и во многих странах постсоветского пространства (за исключением Украины). 2 августа — это день церковного поминовения ветхозаветного пророка Илии, почитаемого последователями трех авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. За свою грозную силу Илья-пророк считается покровителем «крылатой пехоты» — так принято называть ВДВ.

История Воздушно-десантных войск РФ

Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года, таким образом — у «крылатой пехоты» в этом году 90-летний юбилей. Девяносто лет назад 2 августа во время маневров под Воронежем в СССР было впервые проведено десантирование войск на парашютах, это событие принято считать днем рождения ВДВ.

Воздушно-десантные войска к началу Великой Отечественной войны уже были самостоятельной маневренной и грозной силой: советские десантники участвовали во многих операциях, героически проявив себя на всех фронтах.

После завершения Великой Отечественной войны подразделения советских, а затем и российских ВДВ участвовали в десятках военных операций и локальных конфликтов, неизменно показывая себя как боеспособная, прекрасно обученная и маневренная сила. Подвиг десантников неоднократно воспевался в литературе, в том числе в поэзии, а также в отечественном кинематографе.

Создателем советских десантных войск считается легендарный «дядя Вася» — Герой Советского Союза Василий Маргелов, который командовал ВДВ более 25 лет. Десантники своего генерала просто боготворили, отсюда повелось «расшифровывать» аббревиатуру ВДВ как «Войска дяди Васи». Лозунг российской крылатой пехоты:

«Никто, кроме нас!»

Традиции праздника, или Почему юбилей ВДВ пройдет без купания в фонтанах

День ВДВ — один из самых популярных в России военных профессиональных праздников, к которому приковано особое внимание из-за того, что в предыдущие годы празднование редко заканчивалось без массовых правонарушений.

Однако в последние годы картина меняется: все больше мужчин, отслуживших в ВДВ, перестают считать, что 2 августа на календаре — это индульгенция для небезопасных забав, злоупотребления алкоголем, традиционных купаний в фонтане и приставания к мирным отдыхающим.

Кроме того, правоохранители строго следят, чтобы праздник не перерастал в массовые нарушения порядка, в неудобства и даже угрозу для других людей. За порядком следят сами военные, кроме того, в последние годы наиболее популярные у «десантуры» фонтаны 2 августа на всякий случай отключают.

В этом году из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, День ВДВ пройдет без массовых мероприятий и без традиционных купаний в фонтанах. Состоятся торжественные молебны святому Илии и возложения венков к воинским мемориалам, однако в большинстве городов показательные выступления военных и авиашоу будут отменены. Так, в Москве традиционная праздничная программа в День ВДВ в парке Горького пройдет в онлайн-формате, без зрителей. Кроме того, участников праздника настоятельно попросили отказаться от традиционных фонтанных «заплывов», а вместо этого провести торжественный день в домашней обстановке, за семейным столом.

Будут ли 2 августа повсеместно отключать фонтаны, пока неизвестно.

Украина не празднует?

Отметим, на Украине бывший президент страны Петр Порошенко постарался разорвать объединяющую все постсоветское пространство традицию празднования Дня десантника. В Киеве праздник был переименован в День высокомобильных десантных войск и перенесен на Михайлов день, 21 ноября (праздник, посвященный архангелу Михаилу). Кроме того, украинских десантников лишили знаменитых голубых беретов, заменив головные уборы на бордовые. Впрочем, ветераны ВДВ, живущие на Украине, по-прежнему продолжают отмечать праздник 2 августа вместе со своими братьями по оружию из других республик бывшего СССР.