Посол РФ назвал цель визита задержанных россиян в Белоруссию

Минск, 30 июля. Задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну транзитом через Минск, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

«Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — говорится в заявлении посла РФ.

По словам посла РФ, задержанные россияне могут быть сотрудниками ЧОП, занимающегося охраной энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом. Целью визита граждан РФ в республику стал контракт с зарегистрированной в Белоруссии компанией, у каждого из задержанных есть трудовой договор.

Мезенцев добавил, что граждане РФ не причастны к общественно-политическим событиям в Белоруссии. Дипломат потребовал от Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания россиян под Минском.

В среду, 29 июля, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ. На фоне новостей о задержании россиян стали появляться сообщения об их планах «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании», которая продолжается в Белоруссии. У задержанных не было при себе запрещенных предметов.

Депутат Госдумы РФ Владимир Богодухов назвал задержание россиян недоразумением. По мнению парламентария, российские граждане не могли приехать с целью дестабилизировать обстановку в Белоруссии, потому что взаимоотношения между нашими странами хорошие.