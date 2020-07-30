Турецкий школьник заболел коронавирусом, сидя на карантине

Анталья, 30 июля. Всего пару дней назад закончился карантин в средней школе популярного курорта Турции — Антальи, передает издание Evrensel.

Коронавирус был выявлен у ученика города Анталья 14 июля 2020 года. Положительный тест на COVID-19 был сделан в начале летнего периода обучения и показал, что, вопреки заявлениям властей, вирусная ситуация в Турции все еще находится на неудовлетворительном уровне. В заявлении директора учебного заведения говорится, что все школьники (даже те, кто не общался с зараженным) были отправлены на домашний карантин, то есть сохраняли контакт с родственниками, а сам больной помещен в больницу.

Если эпидемиологическая обстановка в наиболее защищенных заведениях оставляет желать лучшего, вызывает тревогу состояние других учреждений, особенно работающих в сфере туризма.

Напомним, что на фоне открытия турецкого направления с 1 августа 2020 года, Роспотребнадзор сообщил, что в том случае, если российские туристы все же отважатся совершить поездку в Турцию и благополучно вернутся на родину, то им еще потребуется провести тестирование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эту платную процедуру по возвращению из-за пределов России необходимо пройти в течение трех суток в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, в противном случае придется сидеть 14 календарных дней дома в режиме самоизоляции.