Илья Зотов: Продажа авиабилетов в закрытые страны вводит россиян в заблуждение

Общероссийское объединение пассажиров требует запретить продажу авиакомпанией «Аэрофлот» билетов в страны, с которыми у России пока закрыто сообщение.

В данный момент любой желающий может зайти на сайт авиакомпании и приобрести билет, хотя перспективы открытия сообщения с закрытыми странами довольно неясные. По поиску выдаются варианты рейсов, открывается страница заказа — все как обычно... Небольшая надпись мелкими буквами предупреждает клиента лишь о требованиях самоизоляции и рекомендует по возможности воздержаться от поездки.

Мы обратились в Росавиацию, потому что увидели многочисленные жалобы в социальных сетях от граждан, которые попросили нас взять этот вопрос на контроль. В самом деле, многие пассажиры не в курсе, открыто ли авиасообщение с другими странами. Они заходят на сайт «Аэрофлота», видят открытые возможности для покупки авиабилетов: в Мадрид, Милан, Берлин и т. д. — приобретают билеты на конкретную дату, а буквально за сутки узнают о том, что вылет состояться не может в связи с отсутствием разрешения на полеты.

Мы все знаем, что у нас граница открыта пока лишь для регулярных рейсов и чартеров с Танзанией, Турцией и Великобританией. А остальные страны? Они же закрыты! Разве тем самым «Аэрофлот» не вводит людей в заблуждение? Причем когда граждане обращаются за возвратом денег за купленные билеты, они получают... ваучеры.

Люди в своих жалобах не просто размещают сообщения. Они дают скриншоты покупки авиабилетов и сообщений авиакомпании о том, что рейс не состоится. Эта информация позволяет нам делать вывод о том, что данные действия — не совсем честные по отношению к гражданам. Ведь если такая продажа осуществляется, надо гражданам возвращать обратно деньги, а не ваучеры. А так получается некая финансовая пирамида: «Люди, дайте нам денег, а полетите вы в будущем».

При этом постановление правительства четко обозначает даты, на которые могут быть выданы ваучеры, и даты эти строго ограничены. У нас просто тысячи обращений пассажиров, которые возмущены этим постановлением. Они с ним категорически не согласны и просят нас обратиться в Конституционный суд РФ, который расставил бы все точки над «i».

В целом, мы считаем действия «Аэрофлота» незаконными. Призываем Росавиацию, во-первых, проверить данную информацию, а во-вторых — приостановить полеты в те страны, с которыми у России пока отсутствует авиасообщение. При этом необходимо, конечно, сохранить возможность для вывозных рейсов, потому что граждан РФ, безусловно, надо при их желании возвращать домой.

Еще раз: если сегодня авиасообщение из России открыто в Турцию, Танзанию и Великобританию, то, пожалуйста, продавайте туда билеты в любом количестве! Если рейс вывозной — пожалуйста, перевозите граждан. Но если сообщение закрыто, то зачем же вводить людей в заблуждение?

Вместе с тем, если говорить о возможности судебных исков, то подавать их могут только пассажиры. Мы, как организация, этого делать не можем. Единственное, мы сейчас готовим обращение в Конституционный суд РФ по поводу законности выдачи ваучеров.

Что касается перспектив открытия международного авиасообщения России с другими странами, то подобной информацией владеет лишь Оперативный штаб, который возглавляет Татьяна Голикова. У нас такой информации нет. В этот штаб входят только представители профильных органов власти. Но работа ведется на паритетных началах: если даже Россия и готова открыть сообщение с Европой, то мы-то знаем, что сама Европа пока не готова на этот шаг... Буквально только что стало известно, что Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в Евросоюз. Следующий список будет опубликован не ранее середины августа.

Поэтому озвучивание будущих дат — это все-таки не совсем корректно. Мы рекомендуем пассажирам дождаться официальной информации и не вестись на уловки авиакомпаний, которые продают билеты в закрытые страны.