Стали известны результаты теста Картрайта на наркотики

Санкт-Петербург, 30 июля. Первичная экспертиза показала, что в крови погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта отсутствуют следы наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, специалисты намерены провести повторную более тщательную экспертизу. Пока известно лишь о том, что в организме музыканта был алкоголь, однако точная дозировка будет определена позднее.

Ранее в одной из квартир в Петербурге был обнаружен труп мужчины, фрагменты тела которого были упакованы в пять пакетов. Позже выяснилось, что останки принадлежат популярному рэперу Энди Картрайту. Тело рэпера обнаружила его супруга. По ее словам, исполнитель скончался от передозировки. Женщина заявила, что расчленила его тело после смерти, чтобы скрыть причину смерти. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее друг Картрайта заявил, что музыкант не употреблял наркотики, но имел алкогольную зависимость и часто уходил в запой. Жену исполнителя он назвал вполне адекватной. По его словам, он никогда не замечал в ее поведении никаких странностей.