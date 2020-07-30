Помпео попросил 138 млн долларов на борьбу с «российской пропагандой»

Вашингтон, 30 июля. Чиновники США хотят потратить в два раза больше денег в 2021 году на борьбу «дезинформацией и пропагандой» со стороны РФ. Еще больше финансовых средств в ходе слушаний в Сенате попросил госсекретарь США Майкл Помпео.

По словам представителя Госдепа, понадобится 138 млн долларов для нужд Центра глобального взаимодействия. Напомним, что данный центр является структурным подразделением Госдепартамента и занимается борьбой с пропагандой терроризма. Кроме того, он противодействует информационного влиянию, которое, по мнению американских чинов, исходит от России, Китая и КНДР.

По словам Помпео, Белый дом уже совершил ряд действий для защиты своих интересов и дружественных стран.

Стоит отметить, что Помпео придется не только объяснять сенаторам, почему так резко надо повышать финансирование, но прояснить ситуацию с увольнением инспектора Госдепа, отметил научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Эксперт напомнил, что чиновник до своего увольнения проводил проверку данных о том, что глава ведомства устраивал солидные званые обеды, расходуя деньги американских налогоплательщиков, пишет RT.