Миллионы американцев могут оказаться за чертой бедности

Москва, 30 июля. Свыше 12 миллионов американцев рискуют оказаться в нищете, если власти США не расширят программу помощи семьям. Об этом утверждают эксперты Urban Institute.

Специалисты уверены, если пособия по безработице не утвердят, а ежемесячные дотации на покупку продуктов не будут увеличены, то до конца года уровень бедности в стране вырастет почти до 12%.

«Многие семьи готовятся к трудным временам и нищете, поскольку поддержка от правительства прекращается», — отметил член экспертной группы Грегори Ас.

Согласно прогнозам, в семьях, где хотя бы один член потерял работу, уровень бедности составит 15,6%, а в латиноамериканских домохозяйствах этот показатель поднимется до 20%.

Ученые полагают, что лучшей помощью гражданам будут прямые выплаты, в размере 1200 долларов на человека и 2400 долларов на семью. При этом количество заявок на пособие по безработице уже превысило 1,4 миллиона. Таким образом, растущий коллапс на рынке труда может обернуться катастрофой для беспрецедентного числа американских семей.

Ранее в Белом доме пособия по безработице посчитали чрезмерными в условиях пандемии коронавируса. Чиновники полагают, что граждане, оформив статус безработного, денег получают больше, чем на работе.