В Липецке женщина получила квартиру с помощью WhatsApp-чата

Липецк, 30 июля. Жительница Липецка, девять лет стоявшая в очереди за жильем, получила квартиру, задав соответствующий вопрос в районном чате WhatsApp. Ее вопрос был решен благодаря тому, что представитель нужного ведомства увидел ее обращение. Об этом говорится на официальном сайте городской администрации.

Местная жительница заметила, что в районном чате на вопросы граждан отвечает чиновник, ответственный за выделение жилья. Она задала ему вопрос и уже через несколько дней ей сообщили, что она может забирать ключи от своей квартиры. Женщина уже переехала в свою «однушку» в новостройке.

«Ей были даны все необходимые разъяснения, контактные данные регионального управления ЖКХ, что помогло решить ее жилищные проблемы», — говорится в сообщении.

Напомним, что этим летом в Липецке были запущены официальные городские WhatsApp-чаты, с помощью которых обсуждаются районные и личные вопросы. В составы групп включены представители различных ведомств.