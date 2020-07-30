Четверо обвиняемых в кибератаках россиян попали под санкции ЕС

Брюссель, 30 июля. Евросоюз ввел санкции против структур и граждан РФ, Китая и КНДР, обвинив их в причастности к кибератакам. Соответствующий документ опубликован в четверг в Официальном журнале ЕС.

«Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер», — говорится в документе.

В ЕС добавили, что перечисленные организации и лица якобы причастны к кибератакам или попыткам кибератак, в том числе против ОЗХО, известным как WannaCry и NotPetya, а также операции Cloud Hopper. Под санкции попал главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо граждан России.

Попавшим под санкции лицами запрещен въезд в ЕС, а их банковские активы в Евросоюзе заморожены. Кроме того, европейскому бизнесу запретили поддерживать контакты с оказавшимися в «черном списке».

В начале июня Еврокомиссия безосновательно обвинила Россию и Китай в «дезинформационной кампании» во время пандемии. Кроме того, ЕК выделила четыре миллиона евро на борьбу с российской «дезинформацией».