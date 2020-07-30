Дети и взрослые с инвалидностью смогут получать выплаты без подачи заявления

Москва, 30 июля. Ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью будут выплачивать беззаявительно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передает корреспондет Федерального агентства новостей.

«Ежемесячная денежная выплата, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ, назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть, им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно», — сообщили в фонде.

Уточняется, что теперь выплату оформляет Пенсионный фонд по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Отметим, такую выплату устанавливают со дня признания у человека инвалидности и назначают в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении выплаты поступает в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо с помощью смс-сообщения.

«Отмена заявлений для оформления ежемесячной денежной выплаты стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью». — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что специально созданный Федеральный реестр инвалидов — это единый оператор информации. Ее поставщиками выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.

В ПРФ пояснили, что оформление пенсии по инвалидности дистанционным способом оформляется на основе сведений из данного реестра. При обращении человеку с инвалидностью нужно подать электронное заявление, а всю остальную информацию фонд получит из реестра.

Добавим, что в прошлом году Пенсионным фондом России было назначено 1,1 млн выплат по информации ФРИ. Ежемесячные денежные выплаты в размере 723 тыс. руб. и страховая или государственная пенсия по инвалидности (388,5 тыс. руб.) составили основную часть назначений.