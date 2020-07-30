В России на полках магазинов осталось меньше трети легального алкоголя

Санкт-Петербург, 30 июля. Официальная статистика значительно занижает количество производимого алкогольного контрафакта в России. Об этом в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» заявил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественного совета Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Султан Хамзаев.

«Доля контрафактного алкоголя на нашем рынке — выше 65%. Я уже устал биться с Росалкогольрегулированием на эту тему. Это промышленный объем, и все прекрасно понимают, что этот контрафакт производится на заводах — не в цехах или подвалах. Это миллиарды литров контрафактной продукции ежегодно, которая производится практически теми же заводами», — сказал он.

По информации эксперта, в России теневым производством контрафактного алкоголя занимается около 30–40 заводов, но государство никак не может пресечь их деятельность.

«Еще раз подчеркну: контрафакт у нас делают легальные производители алкогольного рынка, которые, обманывая систему ЕГИС, поставляют в магазины продукцию с фальшивыми акцизными марками. Поэтому мы настаиваем на том, что степень ответственности должна быть более жесткой и для производителей. Сейчас как происходит: завод произвел 40% нелегальной продукции, отправил ее в магазины и отвечать будет, если вдруг выявят, а выявляют у нас из 10 бутылок только одну, только продавец, который является жертвой этой ситуации. Ответственность выше не идет», — негодует лидер «Трезвой России».

Главная проблема, считает Хамзаев, состоит в том, что в РФ неправильно организована система выявления контрафакта: он выявляется не на заводах, а в рознице. В результате, по его данным, в России в наиболее урожайные годы выявляется не более 10% контрафакта.