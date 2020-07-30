В МИД РФ отреагировали на действия США по ПРО

Москва, 30 июля. Заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев прокомментировал действия США относительно вопросов об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Он указал, что односторонние действия Вашингтона сказываются на системе международной безопасности. По словам Зайцева, «после выхода из договора по ПРО США взяли курс на ничем не ограниченное наращивание своей глобальной системы противоракетной обороны».

«Их односторонние действия в этой чувствительной сфере, включая формирование сегментов глобальной ПРО в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усилия по созданию космического противоракетного эшелона самым неблагоприятным образом сказываются на системе международной безопасности», — указал замдиректора департамента и печати МИД РФ на брифинге.

Он добавил, что действия американской стороны «значительно осложняют отношения в различных регионах мира, способствуют формированию опасных предпосылок для возобновления гонки ядерных вооружений».

Ранее Алексей Зайцев заявил, что Москва открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по стратегическим проблемам и считает его крайне важным. Он обратил особое внимание на то, что диалог между странами по стратегическим вопросам необходим для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение международных договоренностей, действующих в этой области.