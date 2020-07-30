Эксперт объяснил, почему установка алкозамков не решит проблему нетрезвых водителей

Предложение депутата Госдумы об установке алкозамков на автомобилях каршеринга вызывает у меня двоякое чувство. С одной стороны, это вполне допустимое заявление. Известны случаи, когда за руль таких машин садились не только нетрезвые, а вообще лишенные водительских удостоверений люди.

У нас в стране ситуацию с каршеринговыми автомобилями и нетрезвыми водителями иначе как печальной не назовешь. С другой стороны, не стоит забывать, что в России любое внедрение чего-либо однозначно приведет к удорожанию товара или услуги. Я не исключаю, что установка алкозамков в прокатных авто потянет за собой рост стоимости минуты аренды. И страдать от этого будут водители, которые не пьют за рулем и ничего не нарушают.

Мне все-таки кажется, что если Минпромторг хочет лоббировать установку алкозамков, то начинать надо с тех, кто уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, а так же с тех, кто попался на этом, и в скором времени будет получать обратно свое водительское удостоверение.

На мой взгляд, установка такого оборудования на машину нарушителя могла бы стать для него своеобразным условно-досрочным освобождением от наказания. То есть, суд при таком условии мог бы досрочно вернуть человеку изъятые у него права. Вот такое предложение имело бы смысл и было бы оправданно. И затраты на установку и на обслуживание ложились бы на плечи не добропорядочных автомобилистов, а именно на тех, кто может себе позволить сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Как показывает статистика, в России достаточно большой процент рецидивов. Если человек один раз позволил себе сесть выпившим за руль, то велики шансы, что он и во второй, и в третий раз позволит себе это. На моей памяти был случай, когда человека семь раз ловили за такое правонарушение. Надо признать, что есть такая определенная категория граждан, которые в трезвом состоянии понимают, что нельзя садиться за руль пьяным, но у них совершенно меняется восприятие мира, как только они выпьют.

Такой категории людей надо просто запрещать пользоваться арендованными автомобилями. Или же вводить какие-либо дополнительные ограничения. Каршеринговые компании сейчас используют искусственный интеллект, чтобы проверить, тот ли это водитель, хотя в то же время меня эта система почему-то постоянно не распознает. Никто же не мешает проверять подозрительных водителей через звонок и беседу со специальным сотрудником. Но все эти меры точно повлекут за собой увеличение стоимости услуг каршеринга.

Опять же, не стоит забывать и о русской изобретательности. Ведь в алкозамок может подышать не только водитель, но и совершенно посторонний человек! Допустим, человек за рулем попросит прохожего подышать в алкозамок под предлогом того, что выпил кефира, а устройство распознает его как алкоголь, блокируя двигатель.

По моему мнению, мера установки алкозамков сильно переоценена. Если бы это было совершенно бесплатно — установка, бесплатное обслуживание, диагностика и так далее. Но даже если все производители станут устанавливать эти замки, то на старые автомобили их владельцам придется монтировать их уже за свой счет.

Не стоит забывать и про наших народных умельцев, которые сразу же предложат услуги по взлому подобных устройств. Ведь даже автомобильные сигнализации, за которыми стоят мировые концерны, вскрывают. А тут взломать алкозамок, да еще когда этого хочет сам автовладелец! Боюсь, в России эта услуга быстро станет востребованной.