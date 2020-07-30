СК возбудил дело против россиянки, трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции

Москва, 30 июля. Гражданка России Юлия Ильинская стала фигуранткой уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет. Она подозревается в использовании трех бюллетеней во время голосования по поправкам к Конституции России.

По данным следствия, у девушки на тот момент было российское и израильское гражданство. Находясь на территории Израиля, она три раза получила бюллетень.

«Один из бюллетеней был получен ею на избирательном участке при Посольстве Российской Федерации в Тель-Авиве, второй — в Генеральном консульстве Российской Федерации в Хайфе, а третий — дистанционным способом», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ («Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования»). Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, чтобы уточнить, где сейчас находится Ильинская.

Напомним, что ранее российский телеведущий Павел Лобков похвастался тем, что дважды смог проголосовать по поправкам. Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова позднее подчеркнула, что проголосовавшие несколько раз понесут административную, а то и уголовную ответственность, сообщает «Парламентская газета».