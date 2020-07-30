Поклонники Ефремова «воскресили» Сергея Захарова

Москва, 30 июля. Масса конспирологических версий вокруг смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова рождается из уст поклонников последнего. Перед зданием суда, где решался вопрос о продлении артисту меры пресечения, фанаты провели свое собственное расследование, в ходе которого пришли к неожиданным выводам.

Дело в том, утверждают поклонники таланта Ефремова, на опубликованной видеозаписи не видно, как артист после столкновения с фургоном выходит из своего автомобиля. Не значит ли это, что за рулем был кто-то другой, а возможно этот неизвестный контролировал действия Ефремова.

«Была информация, что было покушение в его машине, его душили. Есть факт – след от удавки на его шее. Это есть и на видео, есть фотографии», — говорит участница народного схода.

Его машину похитили, продолжает она, а самого актера в момент ДТП в автомобиле не было. Предполагается, управлял машиной каскадер, передает телеканал «360».

По другой версии, представленной сторонниками Ефремова, актера «накачали» наркотиками и снотворным. Таким образом, как, видимо, они предполагают, актер не отдавал себе отчет в собственных действиях в тот злополучный вечер. Свидетели ДТП при этом были подставными, сообщает «Царьград».

Напомним, в организме артиста действительно нашли следы запрещенных веществ, только принимал он их по своей воле. В употреблении наркотиков Ефремов, в частности, признавался во время интервью блогеру Юрию Дудю.

Но все это меркнет перед по-настоящему громким заявлением. Оказывается, Сергей Захаров, которого ранее считали погибшим в результате ДТП с участием Ефремова, жив и даже замечен в окружении охраны. Впрочем, аргументы в пользу такого сценария были выдвинуты слегка странные.

«Его видели живым с охраной, он заходил 26 июля в «Одноклассники», — уверяет еще одна поклонница Ефремова.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем своего авто в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фургоном. Водитель грузовика Сергей Захаров от полученных травм скончался в реанимации.

Против актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Многие эксперты высказали мнение, что актеру необходимо назначить реальное наказание.