Запрет на продажу в России алкоголя приведет к росту алкоголизации населения

Санкт-Петербург, 30 июля. Ограничительные меры в отношении предприятий общественного питания, торгующих алкоголем (так называемых наливаек), затронут значительно больше предприятий общепита, чем предусмотрено законом. Об этом в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» заявил президент Союза производителей алкогольной продукции, вице-президент корпорации «Русский стандарт» Игорь Косарев.
Напомним, в Санкт-Петербурге, согласно принятому Законодательным собранием закону, эти ограничения распространятся на заведения площадью 50 кв. метров.
«Наливайка — это псевдопредприятие общепита, которое, пользуясь пробелом в законодательстве, продает алкоголь в запрещенный период с 23.00 до 8.00 утра. Такое заведение имеет один четкий критерий — стол, человек заходит туда, ему наливают, он выпивает и уходит. А вот под этот санкт-петербургский законопроект попадут 30% баров и ресторанов, которые никакие не наливайки и совершенно спокойно работали в течение длительного времени. И это произойдет на фоне наших разговоров о том, что мы заботимся о малом бизнесе, о предприятиях, куда люди приходят отдохнуть после работы», — сказал Косарев.
По его словам, законодатели выбрали неправильный критерий — размер площади — в политике ограничений.
«Должны быть более глубокие подходы. Власть должна быть более ответственной и не трогать нормальные заведения. Я бы не стал обрушивать бизнес людей, которые вкладывали деньги, 20 лет раскручивали свой бизнес, а их одним законом заставляют все потерять. Разбираться нужно именно с наливайками», — уверен эксперт.
По мнению президента Союза производителей алкогольной продукции, ограничительные меры в отношении потребления алкогольной продукции вообще не ведут к достижению цели снижения количества алкозависимых людей.
«Россия далеко не в первой десятке по потреблению алкоголя. Подавляющее большинство людей в нашей стране умеренно потребляют алкоголь. Все попытки запретить его в любых странах заканчивались плохо. Вся Скандинавия из-за этого превратилась в регион заядлых пропойцев. Заставить человека бросить пить могут только естественные причины — заинтересованность в карьере, в семье, в том, чтобы дать воспитание детям», — аргументирует Косарев.
Кроме этого, с точки зрения эксперта, государству вместо того, чтобы ограничивать торговлю алкоголем, нужно жестче бороться с контрафактом.
«Контрафакт — это непроверенная жидкость, от которой вред здоровью намного больше, чем от заводской продукции. В России на нелегальный оборот алкоголя приходится 30% рынка. Вводя ограничительные меры, ты работаешь против легального оборота алкоголя», — считает он.
По мнению Косарева, у государства нет рычагов запрета нелегального алкоголя.
«У нас сегодня неограниченные возможности продажи нелегального алкоголя, особенно учитывая Интернет. Как только ты создаешь ограничения для легальных игроков рынка, ты тут же улучшаешь условия для нелегальных. Запрет на официальную продажу приведет к росту нелегальных продаж», — уверен предприниматель.