Запрет на продажу в России алкоголя приведет к росту алкоголизации населения

Санкт-Петербург, 30 июля. Ограничительные меры в отношении предприятий общественного питания, торгующих алкоголем (так называемых наливаек), затронут значительно больше предприятий общепита, чем предусмотрено законом. Об этом в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» заявил президент Союза производителей алкогольной продукции, вице-президент корпорации «Русский стандарт» Игорь Косарев.

Напомним, в Санкт-Петербурге, согласно принятому Законодательным собранием закону, эти ограничения распространятся на заведения площадью 50 кв. метров.

«Наливайка — это псевдопредприятие общепита, которое, пользуясь пробелом в законодательстве, продает алкоголь в запрещенный период с 23.00 до 8.00 утра. Такое заведение имеет один четкий критерий — стол, человек заходит туда, ему наливают, он выпивает и уходит. А вот под этот санкт-петербургский законопроект попадут 30% баров и ресторанов, которые никакие не наливайки и совершенно спокойно работали в течение длительного времени. И это произойдет на фоне наших разговоров о том, что мы заботимся о малом бизнесе, о предприятиях, куда люди приходят отдохнуть после работы», — сказал Косарев.

По его словам, законодатели выбрали неправильный критерий — размер площади — в политике ограничений.

«Должны быть более глубокие подходы. Власть должна быть более ответственной и не трогать нормальные заведения. Я бы не стал обрушивать бизнес людей, которые вкладывали деньги, 20 лет раскручивали свой бизнес, а их одним законом заставляют все потерять. Разбираться нужно именно с наливайками», — уверен эксперт.

По мнению президента Союза производителей алкогольной продукции, ограничительные меры в отношении потребления алкогольной продукции вообще не ведут к достижению цели снижения количества алкозависимых людей.

«Россия далеко не в первой десятке по потреблению алкоголя. Подавляющее большинство людей в нашей стране умеренно потребляют алкоголь. Все попытки запретить его в любых странах заканчивались плохо. Вся Скандинавия из-за этого превратилась в регион заядлых пропойцев. Заставить человека бросить пить могут только естественные причины — заинтересованность в карьере, в семье, в том, чтобы дать воспитание детям», — аргументирует Косарев.

Кроме этого, с точки зрения эксперта, государству вместо того, чтобы ограничивать торговлю алкоголем, нужно жестче бороться с контрафактом.

«Контрафакт — это непроверенная жидкость, от которой вред здоровью намного больше, чем от заводской продукции. В России на нелегальный оборот алкоголя приходится 30% рынка. Вводя ограничительные меры, ты работаешь против легального оборота алкоголя», — считает он.

По мнению Косарева, у государства нет рычагов запрета нелегального алкоголя.