На популярном у туристов базаре в Анталье произошел крупный пожар

Анталья, 30 июля. Серьезный пожар произошел на крыше популярного у туристов рынка Selekler, расположенного в одном из самых известных турецких курортов — Анталье. Дым и огонь напугали местных жителей и сотрудников многочисленных магазинов, находящихся на территории здания. Об этом сообщает издание Miliyet.

Известно, что на текущий момент возгорание на базаре было потушено силами нескольких пожарных команд. Сообщений о пострадавших в результате пожара в торговом комплексе пока не появлялось в СМИ, как и информации о причине возникновения огня.

Напомним, Анталья является не только административным центром на юге Турции, но и известным курортом, куда ежегодно приезжали сотни тысяч зарубежных туристов, прежде всего из России и других стран СНГ. До пандемии нового коронавируса (COVID-19) в разгар сезона население этого города зачастую превышало 2 миллиона человек при постоянной численности чуть больше 1 миллиона.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о нападении стаи бродячих собак на одну из туристок в курортном турецком городе Мугла.