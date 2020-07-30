Сафонов: Увеличение пособия по безработице сделает помощь людям прозрачной

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте. В письме также указано, что пособие должно возмещать не меньше половины утраченного заработка.

Здесь нужно обратить внимание на несколько сторон этого предложения. Одна из них связана с минимальными пособиями по безработице. Понятно, что сейчас их уровень — 4 500 рублей — даже после повышения, которое состоялось в период введения карантина, все-таки ниже прожиточного минимума.

И это обстоятельство отрицательным образом влияет сразу на несколько аспектов политики занятости. Ведь человек, получающий минимальное пособие, сразу же попадает в разряд льготников. И, естественно, нагрузка приходится на региональные бюджеты, которые вынуждены помогать таким гражданам, но уже через систему социальной помощи: предоставлять пособие по бедности и другие льготы.

Поэтому расходы государства на выплаты минимального пособия по безработице, конечно, превышают 4 500 рублей. И если бы государство все-таки пошло на то, чтобы увеличить минимальное пособие до прожиточного минимума, то это сделало бы схему оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, более прозрачной. Эти люди могли бы получать доход из одного источника. Им не нужно было бы обивать пороги различных ведомств.

Было бы абсолютно целесообразно принять предложение, которое последовало от ФНПР — повысить размер пособия по безработице до прожиточного минимума. Это упростило бы таким людям жизнь, сделало бы ее более комфортной, а также помогло бы бороться с бедностью.

Но есть и другой момент — связанный с коронавирусом и карантином. Тогда в первом квартале число получающих пособие составляло всего 600 тысяч человек, а количество безработных — около 700 тысяч. Но когда пособие по безработице увеличили до МРОТ, произошел резкий прирост регистраций в службе занятости.

Повышение пособия по безработице приведет к тому, что численность безработных начнет увеличиваться, ведь люди почувствуют, что в службе занятости можно будет получить поддержку.

Нужно понимать, кто именно получает размер минимального пособия по безработице. Во-первых, это молодые люди, которые окончили школу, среднее профессиональное училище или вуз и не нашли работу. У них нет ни стажа, ни заработка. Во-вторых, это женщины, которые выходят из декретного отпуска, и чьи рабочие места были ликвидированы. В-третьих — люди, которые долгое время не работали, потому что ухаживали за больными родственниками или сами какое-то время лечились. А так же люди в других сложных обстоятельствах.

В данном случае нужно создавать прозрачную систему единого окна помощи людям, потерявшим работу, чтобы они получали прожиточный минимум. Это более простой учет, это экономия расходов, связанных с содержанием аппарата, который участвует в начислении таких пособий, это социальная защита и борьба с бедностью.

Что касается максимального размера пособия в размере средней заработной платы, то это уже задача трудновыполнимая. Для этого потребуются слишком большие деньги. Кроме того, когда у нас существовала система страхования по безработице, и максимальное пособие начислялось в размере 80% от средней заработной платы за три предыдущих месяца — даже тогда человек не получал полного возмещения утраченного заработка.

Более того, среднюю заработную плату по субъектам РФ получает очень небольшое количество людей. Поэтому в первую очередь надо акцентировать внимание на более приоритетных задачах — поддерживать тех, кто находится за гранью бедности, за гранью нищеты. Это поспособствует тому, что люди поверят в службу занятости и будут с ней активнее взаимодействовать. А служба занятости, в свою очередь, наконец-то увидит своих потребителей, сможет их посчитать — всех, кто нуждается не только в материальной помощи, но и в помощи в поиске работы.

Она сможет предоставлять дополнительные услуги по профориентации и переобучению. Это оживит службу занятости, потому что в последнее время она превратилась в кассу, которую люди стараются обходить стороной —потому что они не чувствуют, что она может им помочь.

Я бы поделил предложение ФНПР на две части: первый пункт, касающийся увеличения пособия по безработице, правильный. Это поможет решить массу вопросов. Второй пункт о максимальной выплате в размере средней зарплаты — слишком затратный на сегодняшний день.

Не стоит также забывать, что человек, который заболел и находится на больничном, может получить максимальное пособие в размере не больше 26 000 рублей. А тут получается, что пособие по безработице станет больше, чем выплаты по больничному. Это неправильно.

Возвращаясь к вопросу службы занятости — тут нужен комплексный подход. Предположить, что служба занятости сейчас моментально преобразуется — невозможно. Нужно понимать, что к ней сложилось, к сожалению, негативное отношение.

Большинство перспективных, интересных вакансий сосредоточено не в службе занятости, а в агрегаторах поиска работы. Многие крупные компании поручают поиск кандидатов агрегаторам. Поэтому нужно менять «дизайн» службы занятости.

Чтобы сделать более комфортным и эффективным трудоустройство работников, надо подключать к поиску работы агрегаторы, чтобы можно было там и вакансию разместить, и резюме. Вести трудоустройство нужно через эти системы, нельзя сосредотачивать все на службе занятости.

Мы также должны понимать, что система обучения безработных, которая существует в службе занятости, тоже устарела. Поэтому нужно менять в законодательстве механизм предоставления образовательных услуг, давать работникам и безработным образовательные сертификаты.

Сегодня в России минимальная выплата безработным составляет 4 500 рублей в месяц (до пандемии было 1 500 рублей), максимальная — 12 100 рублей.