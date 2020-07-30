США вынуждены вывести часть войск из Германии к выгоде России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут из Германии 11,9 тысяч военных. Более 6 тысяч из них отправят домой за океан, а остальных перебросят в другие европейские страны.

Комментируя это решение, член комитета Сената по международным делам демократ Боб Менендес дословно заявил, что «шампанское, должно быть, льется рекой сегодня вечером в Кремле». Подразумевая, что в глазах Москвы даже частичный уход США из ФРГ — это явно позитивное изменение военно-политической обстановки на континенте.

В действительности, конечно, Пентагон никоим образом не хотел «сделать приятное России». На протяжении двух минувших десятилетий Штаты последовательно наращивали свое военное присутствие в Восточной Европе, и нынешний частичный вывод их войск из Германии никак не может это компенсировать.

Впрочем, в американо-немецких отношениях за последние годы в самом деле произошли изменения тектонического масштаба — к выгоде России.

«Канцлер-акт» и оккупация Германии

Международная политика — весьма непубличная сфера, часто несущая в себе значительную долю тайных связей, которые никогда не публикуются для широкой общественности.

Одним из таких моментов в истории послевоенной Германии стал так называемый «Канцлер-акт»: якобы реальная договоренность между двумя странами о том, что начиная с 1949 года каждый новый канцлер сначала Западной Германии, а потом и объединенной ФРГ обязан подписывать секретную присягу на верность США. По мнению некоторых историков, такого рода документ возник в момент образования Западной Германии, территорию которой создали из зон оккупации США, Великобритании и Франции. Содержание такой присяги неизвестно, но факт остается фактом — все избранные канцлеры свою первую зарубежную поездку всегда осуществляли именно в США.

Обсуждение уместности конспирологического договора между США и Германией, который де-факто являлся реликтом «холодной войны» с СССР, даже вышло на уровень Европарламента. В частности, вопрос о правомерности использования «Канцлер-акта» и его влиянии на политику Берлина и Брюсселя поднимал в 2017 году в Европарламенте немецкий депутат Удо Фойгт. Однако его коллеги отказались от рассмотрения этого вопроса, сославшись на отсутствие официально опубликованных документов.

Тем не менее, никаких сомнений в продолжающемся режиме «мягкой оккупации» Германии со стороны США до последнего времени не было. Американские войска продолжали оставаться на территории страны на протяжении всего послевоенного периода существования коммунистического блока и даже после его распада. Непубличные обещания о «нерасширении НАТО на Восток» и возможном симметричном выводе янки из ФРГ после вывода Группы советских войск в ГДР были забыты сразу после объединения страны в 1990 году. А предложения политиков новой Германии завершить демилитаризацию страны, обращенные к США, были попросту проигнорированы.

Особенно показательно, что США даже оставили в Германии ядерное оружие, которое всегда предполагалось к использованию против СССР, а впоследствии и против России, в качестве оружия первого, обезоруживающего удара. Точно так же ничего не поменялось и в статусе ФРГ в новых военных доктринах США — территория этой европейской страны всегда предполагалась в качестве передового плацдарма развертывания для перебрасываемых из-за океана американских войск.

Причем этот плацдарм в самом центре Европы позволял влиять и на другие страны, что было наглядно продемонстрировано во время серии конфликтов в Югославии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Новая Германия и американский кризис

Последние 15 лет Германии смело можно назвать эпохой Ангелы Меркель: она заняла пост федерального канцлера в 2005 году и будет находиться на нем как минимум до 2023 года. За это время ею были сформированы уже четыре коалиционных правительства, в которые входили различные немецкие партии, но во главе которых неизменно оставалась партия самой Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) и ее верный союзник, партия ХСС. Так что если даже Меркель и подписывала злополучный «Канцлер-акт» в далеком 2005 году, то впоследствии она явно считала себя свободной от обязательств по нему.

За время правления Меркель Германия начала проводить более независимую экономическую политику, в гораздо меньшей степени ориентированную на США. С одной стороны, это было связано с тем, что сами Штаты угодили после 2008 года в длительный экономический кризис, а с начала 2000-х годов, кроме того, увязли в двух изматывающих войнах — в Афганистане и Ираке.

С другой стороны, для самой Германии прошлое десятилетие тоже стало временем серьезных испытаний. Будучи главным донором Европейского союза, страна была вынуждена спасать все «тонущие» экономики Европы — Грецию, Италию, Испанию и даже Францию (пусть даже на их кризисах неплохо нажились немецкие банки). Вкупе с продолжающейся политикой по поддержке стран Восточной Европы, ставших новыми членами ЕС, которая осуществлялась во многом опять-таки на деньги Германии, это создало в немецком обществе четкий запрос на изменения.

Главным моментом в этих настроениях стало даже не возрождение некоего «реваншистского духа старой Германии», но скорее требование элементарной справедливости. Немцы устали быть привычными мальчиками для битья, которых десятилетиями заставляли платить и каяться, игнорируя их законные требования об элементарном уважении.

На этом фоне и состоялось геополитическое сближение России и Германии. Оказалось, что у двух стран уже закрыты взаимные исторические счета и претензии, тогда как политические и экономические цели при этом весьма схожи — они основаны на равноправном сотрудничестве, мире и процветании. Причем ни одна из стран не предъявляла к партнеру претензий вида «заплатите, а то вам будет хуже», которые стали чуть ли не нормой в европейских и американских требованиях к Германии последнего десятилетия.

Как теперь уже понятно, в 2020 году в Штатах стартовала новая волна экономического кризиса, которая по своему размеру грозит превзойти знаменитую Великую депрессию. Несмотря на то, что американские военные получили в прошлом году значительную прибавку к военному бюджету, она оказалась недостаточной, чтобы удовлетворить растущие аппетиты Пентагона.

Кроме того, на оборонительном ведомстве США продолжает сказываться регулярное затягивание многих программ модернизации оружия и вооружения, а под видом «военных инноваций» деньги тратились на провальные проекты — «невидимые» эсминцы, проблемный истребитель F-35, всевозможные рельсотроны и лазерное оружие.

Как следствие, теперь перед Пентагоном в полный рост встает вопрос: или остановить уже опаздывающую программу перевооружения и продлить свое физическое присутствие на доброй сотне военных баз по всему миру, или выйти из нескольких локальных конфликтов и закрыть часть военных баз за рубежом.

Судя по всему, сейчас в Пентагоне склонились ко второму решению. С чем можно, конечно, искренне поздравить в первую очередь Берлин. Германия, хоть и не избавилась окончательно от американской оккупации, все же стала на один шаг ближе к настоящей независимости.