Заминированный автомобиль взорвался на севере Сирии

Дамаск, 30 июля. Взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте Таль Аркам возле города Рас аль-Айн на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на местные источники.

По данным телеканала, на въезде в Таль Аркам взорвался заминированный автомобиль. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Между тем телеканал Step News Agency сообщает, что в результате взрыва погибли пять человек.

Ранее в воскресенье, 26 июля, взрыв произошел в Рас аль-Айне в районе местного рынка. Подорвался заминированный мотоцикл.