Адвокат опровергла участие тещи в расчленении рэпера Картрайта

Москва, 30 июля. Адвокат супруги погибшего Энди Картрайта — Ирина Скурту — опровергла появившиеся ранее новости о том, будто теща помогала дочери Марине с расчленением рэпера.

«Как узнала, просила сообщить в полицию, но сама не звонила, боялась за дочь», — прокомментировала юрист.

Напомним, что фрагменты тела музыканта, настоящее имя которого Александр Юшко, были обнаружены в одной из квартир на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

По словам супруги, обнаружив умершего, она решила, что смерть наступила от передозировки наркотиков. Марина посчитала, что поклонникам не следовало знать о пагубном пристрастии супруга. Для этого она расчленила тело, чтобы сообщить потом об исчезновении Картрайта. Затем девушка позвонила адвокату, чтобы получить совет по поводу сокрытия мешков с частями тела, пишет «Ридус».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако статус в нем жены музыканта пока неизвестен.

Стоит отметить, что многие поклонники до сих пор не верят в гибель исполнителя. По мнению некоторых фанатов, певец сделал «пророческую» татуировку, которой похвастался через Instagram перед смертью.